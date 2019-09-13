Из-за аварии на Глазковском мосту в Иркутске образовалась пробка утром 13 сентября
Едут со скоростью 2 км/ч. ДТП на Глазковском мосту утром 13 сентября стало причиной протяженной пробки. «Стоит» улицы Маяковского, Гоголя, Челнокова. С такой же скоростью передвигается транспорт по ул. Профсоюзной.
Медленно едут машины и по улицу Чкалова. Многие решили выйти из общественного транспорта и продолжить путь до работы, учебы — пешком. В целом ситуацию на утро пятницы сервис Яндекс.Пробки оценивает в 5 баллов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пробка на Маяковского утром 13 сентября в Иркутске.Предоставлено "КП"
Проезд по Маратовскому кольцу ограничат на месяц в Иркутске. Там проведут земляные работы
В Иркутске пьяный водитель на "Киа Рио" врезался в три припаркованные иномарки и скрылся. Автомобилист оправдывался тем, что ему стало плохо за рулем и он якобы поехал за лекарством
ИСТОЧНИК KP.RU