2019-09-13T05:01:17+03:00
Происшествия

Из-за аварии на Глазковском мосту в Иркутске образовалась пробка утром 13 сентября

Люди выходят из автобусов и идут пешком
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутск утром 13 сентября. Фото: Яндекс.ПробкиИркутск утром 13 сентября. Фото: Яндекс.Пробки
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Едут со скоростью 2 км/ч. ДТП на Глазковском мосту утром 13 сентября стало причиной протяженной пробки. «Стоит» улицы Маяковского, Гоголя, Челнокова. С такой же скоростью передвигается транспорт по ул. Профсоюзной.

Медленно едут машины и по улицу Чкалова. Многие решили выйти из общественного транспорта и продолжить путь до работы, учебы — пешком. В целом ситуацию на утро пятницы сервис Яндекс.Пробки оценивает в 5 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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