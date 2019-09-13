Из-за аварии на Глазковском мосту в Иркутске образовалась пробка утром 13 сентября

СЕГОДНЯ 05:01 2019-09-13T05:01:17+03:00

Люди выходят из автобусов и идут пешком

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Едут со скоростью 2 км/ч. ДТП на Глазковском мосту утром 13 сентября стало причиной протяженной пробки. «Стоит» улицы Маяковского, Гоголя, Челнокова. С такой же скоростью передвигается транспорт по ул. Профсоюзной.

Медленно едут машины и по улицу Чкалова. Многие решили выйти из общественного транспорта и продолжить путь до работы, учебы — пешком. В целом ситуацию на утро пятницы сервис Яндекс.Пробки оценивает в 5 баллов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/731800" frameborder="0"></iframe> Пробка на Маяковского утром 13 сентября в Иркутске.Предоставлено "КП"

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ИСТОЧНИК KP.RU