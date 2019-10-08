Пожароопасный сезон в Иркутской области продлился 178 дней

СЕГОДНЯ 04:00 2019-10-08T04:00:14+03:00

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Пожароопасный сезон в Иркутской области был введен в апреле этого года. О том, что пожары не на шутку разбушевались в Приангарье жители Иркутска почувствовали в начале мая. На улицах города пахло дымом, дома были окутаны смогом. И хотя продлилось это не дольше суток, с той поры все сибиряки следили за ходом тушения и возникновением новых очагов.

На данный момент в области нет причин для волнений: пожарной опасности в лесах нет, погода установилась дождливая. В связи с этим власти региона 7 октября закрыли пожароопасный сезон в 28 лесничествах Приангарья. Ранеее, в начале месяца, он был прекращен еще в 9 районах - Бодайбинском, Илимском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамском, Нижнеилимском, Северном и Усть-Кутском.

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ИСТОЧНИК KP.RU