Взрыв газового баллона в гараже в Братске: два человека получили ожоги
ЧП в гаражно-строительном кооперативе «Автомобилист» в Братсе произошло ранним утром, 13 октября. В одном из боксов, при проведении работ, произошла разгерметизация газового баллона и раздался хлопок. Не обошлось без пострадавших.
- Из-за воспламенения газовоздушной смеси, два человека получили ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Причины инцидента предстоит определить дознавателям. В МЧС рекомендуют жителям Приангарья быть предельно осторожными при проведении работ с газовыми баллонами.
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ИСТОЧНИК KP.RU