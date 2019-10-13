СЕГОДНЯ 07:15 2019-10-13T07:15:12+03:00

Взрыв газового баллона в гараже в Братске: два человека получили ожоги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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ЧП в гаражно-строительном кооперативе «Автомобилист» в Братсе произошло ранним утром, 13 октября. В одном из боксов, при проведении работ, произошла разгерметизация газового баллона и раздался хлопок. Не обошлось без пострадавших.

- Из-за воспламенения газовоздушной смеси, два человека получили ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Причины инцидента предстоит определить дознавателям. В МЧС рекомендуют жителям Приангарья быть предельно осторожными при проведении работ с газовыми баллонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU