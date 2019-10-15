2019-10-15T13:49:37+03:00
Происшествия

Житель Усольского района хранил на чердаке 5,2 кг наркотиков

Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Житель Усольского района хранил на чердаке 5,2 кг наркотиковЖитель Усольского района хранил на чердаке 5,2 кг наркотиков
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В Усольском районе задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. Их нашли во время обыска оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

Подозреваемый хранил дурманящее вещества на чердаке надворной постройки, в ограде частного дома. Сотрудники наркоконтроля сняли с чердака 5,2 килограмма запрещенных веществ, что является крупным размером.

- В отношении мужчины органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Хранителю грозит лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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