Житель Усольского района хранил на чердаке 5,2 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-15T13:49:37+03:00

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

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В Усольском районе задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. Их нашли во время обыска оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

Подозреваемый хранил дурманящее вещества на чердаке надворной постройки, в ограде частного дома. Сотрудники наркоконтроля сняли с чердака 5,2 килограмма запрещенных веществ, что является крупным размером.

- В отношении мужчины органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Хранителю грозит лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU