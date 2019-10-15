Житель Усольского района хранил на чердаке 5,2 кг наркотиков
В Усольском районе задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. Их нашли во время обыска оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Усольский».
Подозреваемый хранил дурманящее вещества на чердаке надворной постройки, в ограде частного дома. Сотрудники наркоконтроля сняли с чердака 5,2 килограмма запрещенных веществ, что является крупным размером.
- В отношении мужчины органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Хранителю грозит лишения свободы сроком от трех до десяти лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поиски 19-летней девушки из Мишелевки закончились трагедией (Подробности)
Успел уехать до соседнего двора: пьяный мужчина угнал автомобиль у студента из Иркутска (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU