«Моржи» Иркутска открыли сезон

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-20T09:17:47+03:00

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Иркутские «моржи» открыли новый сезон зимнего плавания. Конечно, сделали они это — заплывом в холодной воде.

- 25 человек переплыли Ангару, - сообщает Центра закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» в соцсетях. - Эмоций море, впечатлений еще больше! Теперь зимой водичка будет тёплая, добро пожаловать. Всем можно купаться и плавать в свое удовольствие.

В общей сложности «моржи» проплыли 1.5 км под присмотром спасателей. Стоит отметить, что закаленных пловцов иркутяне поддерживают.

- Вы молодцы! Наконец у нас появляются достойные примеры для подражания, у нашей молодёжи и у наших детей, - написал комментарий Евгений.

pbaikal "Моржи" Иркутска открыли зимний сезон

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ИСТОЧНИК KP.RU