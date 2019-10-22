СЕГОДНЯ 05:04 2019-10-22T05:04:18+03:00

Ограничение движения по улице Фридриха Энгельса с 23 октября в Иркутске

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На несколько дней ограничат проезд по улице Фридриха Энгельса в Иркутске. Если ваш ежедневный маршрут пролегает через эту улицу, планируйте свои поездки с 23 октября заранее.

Там, на участке от улицы Декабрьских Событий в сторону улицы Карла Либкнехта в районе дома №4, с завтрашнего утра, с 10.00 до 20.00 вечера пятницы 25 октября будут проводить земляные работы. Необходим ремонтно-восстановительные работы на теплосетях города.

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ИСТОЧНИК KP.RU