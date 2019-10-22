Несанкционированную свалку недалеко от Кутулика уберут

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-22T10:41:58+03:00

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Недалеко от поселка Кутулик появилась огромная свалка мусора. Она привлекла внимание районной прокуратуры. Два с половиной гектара были завалены всевозможным хламом. Несанкционированная свалка не только портила вид, но и наносила вред окружающей среде. После проверки прокуратура направила обращение в суд.

- Аларский районный суд удовлетворил требования прокурора района, - сообщает пресс-служба Прокуратура Иркутской области, - Администрацию района и подрядную организацию обязали убрать несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.

Решение суда сейчас исполняется. Мусор на данный участок больше не сваливают. Теперь его вывозят на специализированный полигон в Черемхово.

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ИСТОЧНИК KP.RU