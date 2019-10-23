Иркутск попал в рейтинг самых красивых городов России для осенних путешествий

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-23T11:26:31+03:00

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В десятку вошли такие города, как Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Москва, Краснодар, Владивосток, Ростов-на-Дону, Великий Новгород и Екатеринбург, - сообщает ИА "БайкалИнфо" со ссылкой на портал ТурСтат, - рейтинг составляли по результатам интернет-опроса проводимого на портале.

Иркутск выбрали 2,5% опрошенных, такое же количество набрали Сочи, Ялта и Ярославль. По 2% у Вологды, Костромы, Пскова, Севастополя и Сергиева Посада. И 1% опрошенных проголосовали за Рязань и Красноярск.

Стоить отметить, что Иркутск и Красноярск стали единственными сибирскими городами, вошедшими в рейтинг. Учитывая набранные голоса, можно сказать, что из городов Сибири Иркутск стал самый красивым городом для осеннего туризма.

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ИСТОЧНИК KP.RU