Двое жителей Иркутской области отправятся за решетку за двойное убийство на турбазе

СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-24T08:00:15+03:00

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Четыре приятеля решили отдохнуть на турбазе под Иркутском. В снятом напрокат домике они распивали спиртное. Трое из них начали ссориться. Решить дело миром они не смогли и завязалась драка, которая закончилась убийством.

Побоявшись, что четвертый мужчина сдаст их в полицию, они решили от него избавиться. Один из злоумышленников, угрожая расправой другому, заставил его убить ненужного свидетеля. Тот его зарезал.

- В ходе розыска, проведенного полицией, были задержаны жители Заларинского района, - сообщает СУ СК России по Иркутской области, - В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса.

Следователи завершили дело в отношении убийц. Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU