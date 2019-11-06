"Помогу получить инвалидность за вознаграждение": врача из Бодайбо будут судить за мошенничество

СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-06T08:00:32+03:00

Врач из Бодайбо заработал на желающих получить документ об инвалидности в обход закона 210 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На желающих получить пенсионное удостоверение в обход закона медик заработал 210 тысяч рублей

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Доходный "бизнес" врача из больницы в Бодайбо прервали. А как хорошо все шло! Доктор предлагал своим пациентам за определенную сумму в обход закона получить пенсионное удостоверение. Желающие незаконно оформить пособие несли деньги медику.

- В отношении врача возбуждено уголовное дело за мошенничество, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, - Прокурором города Бодайбо уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

К слову, выполнять свое обещание медик не собирался. На то, чтобы оформлять документы на получение инвалидности, у врача не было нужных полномочий. Он брал только вознаграждение. В результате аферы за два месяца медик насобирал "поощрений" на сумму 210 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU