2019-11-06T07:35:30+03:00
Происшествия

Адвокат из Иркутской области задержан при перевозке оружия в республике Северная Осетия

Сейчас адвокат задержан и находится под стражей
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Адвокат из Иркутской области задержан в республике Северной Осетии-Алании.Адвокат из Иркутской области задержан в республике Северной Осетии-Алании.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Сотрудниками полиции в Северной Осетии 24 октября был остановлен автомобиль "Пежо". За рулем находился 42-летний адвокат из Иркутской области. Осмотрев машину, инспекторы нашли и изъяли автомат и пистолет-пулемет в комплекте шли и магазины с патронами к каждому оружию. Кроме этого в авто обнаружили больше 20 граммов наркотиков.

- Следователями было предъявлено обвинение адвокату из Иркутской области, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия. - Его подозревают в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотических средств.

Сейчас адвокат задержан и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, оперативники собирают доказательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Иркутянина, который напал с ножом на свою жену, задержали в Тулуне (подробнее)

Президент ХК «Байкал-Энергия» Виктор Захаров покинул свой пост (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Помогу получить инвалидность за вознаграждение": врача из Бодайбо будут судить за мошенничество
Братчанин стал лауреатом областного конкурса «Лучший ученик года»
Предприниматели Иркутской области получают деньги на развитие бизнеса
Руководитель УФАС по Иркутской области Александр Кулиш проведет личный прием предпринимателей в ТПП Восточной Сибири
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил обжаловать приговор сантехнику, которого обвиняли в гибели пенсионеров из Ангарска
Иркутянина, который напал с ножом на свою жену, задержали в Тулуне
Сто китайских компаний приняли участие в бирже контактов с производителями из Иркутской области
На Круглом столе в "Комсомолке" обсудят возможности реабилитации пострадавших на производстве
С первенства Европы иркутяне вернулись с золотыми медалями
Эвакуировали на вертолете: рыбаков спасли в Иркутской области
Охотника с татуировкой в виде котенка ищут в Иркутской области
ХК «Ермак» в овертайме проиграл «Зауралью» в выездном матче ВХЛ
Начали с победы: «Байкал-Энергия» всухую разгромила «Уральский трубник» в первом матче сезона
В Бурятии спасатели ищут трех рыбаков, которые пропали на Байкале
Позы, шаурма и чебуреки: эти блюда чаще всего заказывают на дом иркутяне