Адвокат из Иркутской области задержан при перевозке оружия в республике Северная Осетия
Сотрудниками полиции в Северной Осетии 24 октября был остановлен автомобиль "Пежо". За рулем находился 42-летний адвокат из Иркутской области. Осмотрев машину, инспекторы нашли и изъяли автомат и пистолет-пулемет в комплекте шли и магазины с патронами к каждому оружию. Кроме этого в авто обнаружили больше 20 граммов наркотиков.
- Следователями было предъявлено обвинение адвокату из Иркутской области, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия. - Его подозревают в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотических средств.
Сейчас адвокат задержан и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, оперативники собирают доказательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU