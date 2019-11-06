Адвокат из Иркутской области задержан при перевозке оружия в республике Северная Осетия

СЕГОДНЯ 07:32 2019-11-06T07:35:30+03:00

Сейчас адвокат задержан и находится под стражей

Изменить размер текста: A A

Сотрудниками полиции в Северной Осетии 24 октября был остановлен автомобиль "Пежо". За рулем находился 42-летний адвокат из Иркутской области. Осмотрев машину, инспекторы нашли и изъяли автомат и пистолет-пулемет в комплекте шли и магазины с патронами к каждому оружию. Кроме этого в авто обнаружили больше 20 граммов наркотиков.

- Следователями было предъявлено обвинение адвокату из Иркутской области, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия. - Его подозревают в незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотических средств.

Сейчас адвокат задержан и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, оперативники собирают доказательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Иркутянина, который напал с ножом на свою жену, задержали в Тулуне (подробнее)

Президент ХК «Байкал-Энергия» Виктор Захаров покинул свой пост (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU