Ангарский родильный дом закрыли на плановую уборку
Иркутские роддома переживают наплыв пациенток. В областной центр едут будущие мамы из Ангарска. В этом городе 28 октября на плановую генеральную уборку закрыли городской перинатальный центр.
- Это необходимость, так происходит один - два раза в год, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, - В течение месяца больницы моют, обрабатывают и проводят небольшой ремонт.
Рожениц из Ангарска на это время направляют в Иркутск и Усолье-Сибирское, но как правило женщины выбирают областной центр. Поэтому в иркутских перинатальных центрах сейчас немного тесно. Роддом в городе нефтехимиков откроют 28 ноября. И ангарчанкам не придется ездить в другие города.
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ИСТОЧНИК KP.RU