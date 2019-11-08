2019-11-08T12:00:32+03:00
Общество

Ангарский родильный дом закрыли на плановую уборку

Будущих мам направляют в Иркутск и Усолье-Сибирское
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Ангарчанки едут рожать в иркутские роддома.Ангарчанки едут рожать в иркутские роддома.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутские роддома переживают наплыв пациенток. В областной центр едут будущие мамы из Ангарска. В этом городе 28 октября на плановую генеральную уборку закрыли городской перинатальный центр.

- Это необходимость, так происходит один - два раза в год, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, - В течение месяца больницы моют, обрабатывают и проводят небольшой ремонт.

Рожениц из Ангарска на это время направляют в Иркутск и Усолье-Сибирское, но как правило женщины выбирают областной центр. Поэтому в иркутских перинатальных центрах сейчас немного тесно. Роддом в городе нефтехимиков откроют 28 ноября. И ангарчанкам не придется ездить в другие города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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