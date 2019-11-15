МЧС предупреждает: 16 ноября, в субботу в Иркутске возможны отключения света, высока опасность ДТП из-за гололеда
Спасатели предупреждают о сильном северо-западном ветре 15-20 м/с в южных районах в субботу 16 ноября. В Иркутске в этот день температура понизится до -16...-18 градусов днем, а в ночь на 17 ноября столбик термометра опустится до -25...-27 градусов. Сообщили ранее синоптики Иркутской области.
- На дорогах Иркутска и области появятся снежные накаты и гололед, - сообщает ИА Байкал24, - Автолюбителям нужно учитывать это и условия видимости, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
Особую внимательность автовладельцам необходимо проявлять на перекрестках и пешеходных переходах. Лучше в такую непогоду оставаться дома. Но если поездку не получается отложить, спасатели советуют а при невозможности отменить выезду заранее продумать маршрут и сообщить близким.
Также не стоит забывать, что при сильном усиление ветра возможны отключения электроэнергии.
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ИСТОЧНИК KP.RU