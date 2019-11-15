Замерзающего дальнобойщика спасли инспекторы ГИБДД на федеральной трассе в Иркутской области
Сибирские морозы, пусть пока не сильные, но проблемы уже доставляют. Так, дальнобойщик пытался отогреть свой большегруз два дня на федеральной трассе в Тулунском районе.
- У грузового автомобиля "МАН", следовавшего из Челябинской области в Братск перемерзла топливная система, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - На помощь приехал инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Денис Котлобаев.
Сотрудник полиции помог завести тягач, пока замерзший мужчина отогревался горячим чаем в патрульной машине. Поблагодарив инспектора ГИБДД, дальнобойщик отправился в Братск.
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ИСТОЧНИК KP.RU