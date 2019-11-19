2019-11-19T10:37:44+03:00
Общество

За неделю в Иркутской области ОРВИ подхватили больше 12,5 тысяч человек

В Иркутске количество заболевших также увеличилось
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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За неделю в Иркутской области ОРВИ подхватили больше 12,5 тысяч человек.За неделю в Иркутской области ОРВИ подхватили больше 12,5 тысяч человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Иркутской области за последнюю неделю ОРВИ заболело 12 590 человек из них 7 966 детей. В сравнении с прошлыми показателями число заболевших увеличилось почти на 2,5 тысячи. В Иркутске число заболевших также выросло, в постели с температурой оказались 5 242 человек, большинство, конечно, дети - 4114. Взрослые берут больничный, конечно, реже.

- На прошлой неделе был отмечен сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области,- Тем не менее, в целом по области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.

Продолжается в Иркутской области вакцинация. Прививки от гриппа поставили 990749 человек, в том числе 328792 ребенка. За осенний период поставить вакцину хотят еще больше 200 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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