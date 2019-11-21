Убирать снег на улицы Иркутска вышло больше 100 машин

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-21T08:39:34+03:00

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Ранним утром, 21 ноября, на улицы Иркутска вышло больше 100 единиц техники: тракторные щетки, погрузчики, самосвалы, машины для уборки тротуаров, грейдеры. Дороги начали обрабатывать с пяти утра, магистрали посыпали песком и солью.

- Такая обработка необходима для предотвращения замерзания выпавшего снега, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска, - Рыхлый снег не прилипает к асфальту.

Уборку продолжат после спада основного потока автомобилей. Будут расчищать дороги от образовавшейся "каши". Основные работы пройдут все же ночью, чтобы не мешать другим участникам движения. А поскольку снег сегодня передают на весь день, работы будет много.

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ИСТОЧНИК KP.RU