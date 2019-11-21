2019-11-21T08:39:34+03:00
Общество

Убирать снег на улицы Иркутска вышло больше 100 машин

Дороги начали посыпать песком и солью с 5 утра
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Убирать снег на улицах Иркутска вышло больше 100 единиц техники.Убирать снег на улицах Иркутска вышло больше 100 единиц техники.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ранним утром, 21 ноября, на улицы Иркутска вышло больше 100 единиц техники: тракторные щетки, погрузчики, самосвалы, машины для уборки тротуаров, грейдеры. Дороги начали обрабатывать с пяти утра, магистрали посыпали песком и солью.

- Такая обработка необходима для предотвращения замерзания выпавшего снега, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска, - Рыхлый снег не прилипает к асфальту.

Уборку продолжат после спада основного потока автомобилей. Будут расчищать дороги от образовавшейся "каши". Основные работы пройдут все же ночью, чтобы не мешать другим участникам движения. А поскольку снег сегодня передают на весь день, работы будет много.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пробки в Иркутске утром 21 ноября 9 баллов:заторы перед мостами и плотиной ГЭС. Путь через все переправы с одного берега Ангары на другой будет сегодня не легким (подробности)

Побег из зоопарка: как дикобраза ловили около торгового центра в Иркутске. Колючий зверек бегал прямо вдоль проезжей части [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители микрорайона Солнечный Иркутска остались без света
Иркутяне приняли прорыв водопровода в Усть-Кутском районе за разлив нефти
Ученые ИГУ используют новый подход к исследованию химических реакций
Иркутские предприниматели оценили онлайн-кассы «Ростелекома»
Компаниям, вступившим в ТПП Восточной Сибири, вручили членские билеты
В октябре место на теплой парковке в Иркутске подорожало, а участки за городом стали дешевле
Сотрудники полиции задержали грабителя, устроившего погоню по улицам Иркутска
«Полюс» признан одним из лучших работодателей России
«Заберите коршуна»: раненую птицу спасли неравнодушные иркутяне
Пробки в Иркутске утром 21 ноября 9 баллов:заторы перед мостами и плотиной ГЭС
Прогноз погоды 21 ноября в Иркутске: днем до -12, ветер
Второе поражение подряд: «Байкал-Энергия» проиграла сыктывкарскому «Строителю»
Гастролеров из Иркутска осудили за серию краж в Калужской области
Погоня со стрельбой: в Ангарске задержали пьяного водителя
На отлов и содержание одного бездомного животного в Иркутской области увеличат расходы до 3,6 тыс. рублей
Сергей Сокол: вопросы соцподдержки жителей и помощь муниципалитетам остаются самыми важными
Качал мышцы с помощью допинга: бодибилдера из Усолья-Сибирского осудили за контрабанду анаболиков
В Иркутске начались рейды по проверке общественного транспорта
В Иркутской области выбрали верный способ оплаты за вывоз мусора
Видео: пассажирский автобус ПАЗ загорелся на ходу в Братске
Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» вновь вошла в «100 лучших товаров России»
МЧС предупреждает: 21 ноября ожидается метель, лучше отказаться от дальних поездок