Жители микрорайона Солнечный Иркутска остались без света
Сегодня, 21 ноября, в 11.45 произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Солнечный, в Иркутске. Потерпеть неудобства нужно сравнительно не долго. Во второй половине дня электроснабжение обещают востановить.
- Бригада "Южных электрических сетей" направлена для определения и устранения причин отключения, - сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании на официальной странице в соцсети Facebook, - Примерное время восстановления электроснабжения 15.00.
Света нет на двух улицах Дыбовского и Байкальской.
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ИСТОЧНИК KP.RU