2019-11-21T09:16:40+03:00
Общество

Жители микрорайона Солнечный Иркутска остались без света

На устранение аварийного отключения уже выехала бригада
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Жители микрорайона Солнечный Иркутска остались без света. Фото: пресс-службы Иркутской электросетевой компании.Жители микрорайона Солнечный Иркутска остались без света. Фото: пресс-службы Иркутской электросетевой компании.
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 ноября, в 11.45 произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Солнечный, в Иркутске. Потерпеть неудобства нужно сравнительно не долго. Во второй половине дня электроснабжение обещают востановить.

- Бригада "Южных электрических сетей" направлена для определения и устранения причин отключения, - сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании на официальной странице в соцсети Facebook, - Примерное время восстановления электроснабжения 15.00.

Света нет на двух улицах Дыбовского и Байкальской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В октябре место на теплой парковке в Иркутске подорожало, а участки за городом стали дешевле. "Комсомолка" выяснила, сколько теперь стоят дачи и гаражи (подробности)

Задержали на маршруте с полным салоном пассажиров: водителя-наркомана за рулем автобуса №90 поймали в Иркутске. Выяснилось, что у нарушителя даже не было водительских прав (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убирать снег на улицы Иркутска вышло больше 100 машин
Иркутяне приняли прорыв водопровода в Усть-Кутском районе за разлив нефти
Ученые ИГУ используют новый подход к исследованию химических реакций
Иркутские предприниматели оценили онлайн-кассы «Ростелекома»
Компаниям, вступившим в ТПП Восточной Сибири, вручили членские билеты
В октябре место на теплой парковке в Иркутске подорожало, а участки за городом стали дешевле
Сотрудники полиции задержали грабителя, устроившего погоню по улицам Иркутска
«Полюс» признан одним из лучших работодателей России
«Заберите коршуна»: раненую птицу спасли неравнодушные иркутяне
Пробки в Иркутске утром 21 ноября 9 баллов:заторы перед мостами и плотиной ГЭС
Прогноз погоды 21 ноября в Иркутске: днем до -12, ветер
Второе поражение подряд: «Байкал-Энергия» проиграла сыктывкарскому «Строителю»
Гастролеров из Иркутска осудили за серию краж в Калужской области
Погоня со стрельбой: в Ангарске задержали пьяного водителя
На отлов и содержание одного бездомного животного в Иркутской области увеличат расходы до 3,6 тыс. рублей
Сергей Сокол: вопросы соцподдержки жителей и помощь муниципалитетам остаются самыми важными
Качал мышцы с помощью допинга: бодибилдера из Усолья-Сибирского осудили за контрабанду анаболиков
В Иркутске начались рейды по проверке общественного транспорта
В Иркутской области выбрали верный способ оплаты за вывоз мусора
Видео: пассажирский автобус ПАЗ загорелся на ходу в Братске
Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» вновь вошла в «100 лучших товаров России»
МЧС предупреждает: 21 ноября ожидается метель, лучше отказаться от дальних поездок