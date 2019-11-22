Средняя зарплата по Иркутской области 44 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 06:07 2019-11-22T06:07:49+03:00

Зарплата растет, но она все равно ниже, чем средняя по стране

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По итогам сентября средняя зарплата в Иркутской области составила 44 тысячи 37 рублей. При подсчете Иркутскстат не учитывал наемных работников предпринимателей и тех, кто не является индивидуальными предпринимателями, - Об этом сообщает ИА "Байкал 24".

По сравнению с августом в регионе заплата увеличилась на 1,6%. Сравнили оплату труда и с таким же периодом прошлого года, тогда она была меньше на 6,7%.

По стране в августе 2019 года зарплата была 44 тысячи 961 рубля. Это больше, чем на 1,5 тысячи в Иркутском регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU