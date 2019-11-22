СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-22T12:21:56+03:00

В поселок Молодежный из Иркутска проведут теплотрассы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Их протяженность составит около трех километров

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Администрация Иркутского района сообщила о строительстве новой теплотрассы до поселка Молодежный. Соответствующее соглашение уже подписано с подрядчиком.

Коммуникации проложат из Иркутска. Благодаря этому поселок будет подключен к сетям "Иркутскэнерго". Строительство начнется сразу после разработки проекта и прохождения экспертиз. На его разработку из бюджета района выделено 10,7 миллионов рублей.

Администрация отметила, что запланированный срок реализации контракта - апрель 2020 года. Об этом сообщает ИА "Байкал 24".

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ИСТОЧНИК KP.RU