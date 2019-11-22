В Улан-Удэ родилась четверня - три мальчика и девочка
В республиканском перинатальном центре Улан-Удэ 22 ноября родилась четверня - три мальчика и девочка. Состояние мамочки и малышей стабильное. Об этом сообщили в служба Министерстве здравоохранения Бурятии.
Известно, что многодетная мама просила врачей не афишировать событие.
Рождение сразу четверых малышей - довольно редкий случай, как говорится, один на миллион.
К слову, в Иркутской области четверня появилась на свет в 2014 году. Тогда у сибирячки родились три девочки и один мальчик.
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ИСТОЧНИК KP.RU