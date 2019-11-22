2019-11-22T13:45:13+03:00
Общество

В Улан-Удэ родилась четверня - три мальчика и девочка

Рождение сразу четверых малышей считается уникальным случаем
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Улан-Удэ родилась четверня - три мальчика и девочкаВ Улан-Удэ родилась четверня - три мальчика и девочкаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В республиканском перинатальном центре Улан-Удэ 22 ноября родилась четверня - три мальчика и девочка. Состояние мамочки и малышей стабильное. Об этом сообщили в служба Министерстве здравоохранения Бурятии.

Известно, что многодетная мама просила врачей не афишировать событие.

Рождение сразу четверых малышей - довольно редкий случай, как говорится, один на миллион.

К слову, в Иркутской области четверня появилась на свет в 2014 году. Тогда у сибирячки родились три девочки и один мальчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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