СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-22T13:45:13+03:00

В Улан-Удэ родилась четверня - три мальчика и девочка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В республиканском перинатальном центре Улан-Удэ 22 ноября родилась четверня - три мальчика и девочка. Состояние мамочки и малышей стабильное. Об этом сообщили в служба Министерстве здравоохранения Бурятии.

Известно, что многодетная мама просила врачей не афишировать событие.

Рождение сразу четверых малышей - довольно редкий случай, как говорится, один на миллион.

К слову, в Иркутской области четверня появилась на свет в 2014 году. Тогда у сибирячки родились три девочки и один мальчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU