Помогите найти человека: 30-летний Салимов Илгар Теймур Оглы пропал в Иркутской области
Мужчина отправился на поезде "Владивосток - Москва" в Екатеринбург из города Петровск-Забайкальский, но до места назначения не добрался. Пропал мужчина после остановки поезда в городе Зима. Розыск ведет Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте. К поиску также подключились волонтеры движения "Лиза Алерт".
Полицейские сообщают приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза, на переносице шрам. Мужчина был одет в черную куртку-дубленку, коричневые штаны, рыжего цвета ботинки, без шапки. С собой была клетчатая сумка на колесах.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, сотрудники полиции просят обратиться в дежурную часть.
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ИСТОЧНИК KP.RU