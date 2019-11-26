За моральный вред должник из Иркутска расплатился автомобилем

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-26T08:41:47+03:00

Он задолжал 80 тысяч рублей и не торопился расплачиваться

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В суде ответчика обязали выплатить потерпевшей 80 тысяч рублей за моральный вред, нанесенный в результате причинения вреда здоровью. Но рассчитываться иркутянин не торопился. Установить место нахождения должника не получилось, тогда он и его автомобиль были объявлены в розыск.

- После того, как неплательщик был найден, его машина была арестована, изъята и передана на оценку, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, - Согласно отчета независимого эксперта стоимость "Lada Samara" 2010 года выпуска составила 95 тысяч рублей.

Продать ее не получилось. Тогда потерпевшая забрала автомобиль, выплатив разницу между суммой долга и стоимостью машины на счет отдела судебных приставов.

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ИСТОЧНИК KP.RU