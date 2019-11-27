2019-11-27T05:21:30+03:00
Происшествия

Сибиряка, который убил жену, за то, что просила его найти работу, приговорили к 9,5 годам колонии

Суд вынес свой вердикт накануне
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: архив семьи.Фото: архив семьи.
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В Братском районе Иркутской области закончилось разбирательство по делу страшного убийства. Сибиряка, задушившего в лесу жену за то, что она его «пилила» и просила найти работу, приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строго режима. «Разобрался» с супругой муж в апреле этого года.

- Установлено, что мужчина спланировал убийство заранее, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. – Увез супругу в лес, задушил, а после сообщил о ее пропаже.

До момента задержания убитый горем муж участвовал в поисках своей «пропавшей» жены. Стоит отметить, что у пары есть трехлетний сын, которого собственный отец оставил без матери. Его воспитанием займутся родители убитой женщины. Подробности этой истории читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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