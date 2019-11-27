2019-11-27T08:30:12+03:00
Общество

В Улан-Удэ машина, обмотанная туалетной бумагой, развеселила пользователей сети

Что это было - шутка или месть, осталось загадкой
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Улан-Удэ машина, обмотанная туалетной бумагой, развеселила пользователей сети. Фото: паблика "Аноним 03".В Улан-Удэ машина, обмотанная туалетной бумагой, развеселила пользователей сети. Фото: паблика "Аноним 03".
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Утром, 27 ноября соцети позабавило фото машины из Улан-Удэ, обмотанной туалетной бумагой. Фотография появилась в сообществе "Аноним 03" в социальной сети "Вконтакте". На фото серый универсал, старательно обмотанный туалетной бумагой, а чтобы она не слетела - авто еще чем-то и облили.

Причина поступка остается загадкой, как и то, догадался ли хозяин, увидев свой автомобиль, за что и кто это сделал.

Фотографию обсуждают в комментариях к посту: "Легко отделался, по сравнению с другим авто", "Хорошо хоть не запенили", "И зачем так надо было заморачиваться?" пишут люди под фотографией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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