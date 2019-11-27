В Улан-Удэ машина, обмотанная туалетной бумагой, развеселила пользователей сети

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-27T08:30:12+03:00

Что это было - шутка или месть, осталось загадкой

Изменить размер текста: A A

Утром, 27 ноября соцети позабавило фото машины из Улан-Удэ, обмотанной туалетной бумагой. Фотография появилась в сообществе "Аноним 03" в социальной сети "Вконтакте". На фото серый универсал, старательно обмотанный туалетной бумагой, а чтобы она не слетела - авто еще чем-то и облили.

Причина поступка остается загадкой, как и то, догадался ли хозяин, увидев свой автомобиль, за что и кто это сделал.

Фотографию обсуждают в комментариях к посту: "Легко отделался, по сравнению с другим авто", "Хорошо хоть не запенили", "И зачем так надо было заморачиваться?" пишут люди под фотографией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сибирячка бьет тату одной рукой, чтобы заработать себе на протез. Алиса Поступинская родилась без левой руки, но это не мешает ей работать с 16 лет, путешествовать и заниматься спортом. (подробности)

«Верни чужой долг!»: коллекторов в Бурятии оштрафовали на 50 тысяч рублей за настойчивые звонки. Вышибалы надоедали женщине, которая не занимала денег. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU