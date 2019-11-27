2019-11-27T09:26:18+03:00
Происшествия

Трамвай сошел с рельсов на улице Партизанской в Иркутске

Пострадавших в аварии нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трамвай сошел с рельсов на улице Партизанской в ИркутскеТрамвай сошел с рельсов на улице Партизанской в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Внимание, иркутяне, которые передвигаются по городу на общественном транспорте! На улице Партизанской, прямо напротив торгового центра «Карамель», около 13 часов, с рельсов сошел трамвай. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиров в вагоне не было.

Причиной аварии, скорее всего, стало отвалившееся колесо. Чтобы на месте ЧП не собралась огромная пробка из трамваев, рабочие уже начали ремонт вагона. Добавим, что помех для проезда автомобилей на улице Партизанской нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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