2019-11-28T10:24:48+03:00
Происшествия

СК начал проверку по ДТП с автобусом, в котором ехали кадеты из Усолья-Сибирского

Напомним, 10 ребят получили ушибы и ссадины
Любовь АРБАТСКАЯ
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СК начал проверку по ДТП с автобусом, в котором ехали кадеты из Усолья-Сибирского.СК начал проверку по ДТП с автобусом, в котором ехали кадеты из Усолья-Сибирского.
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Следователи начали проверку по ДТП с участием школьного автобуса, в котором ехали 17 воспитанников Усольского кадетского корпуса и два воспитателя. Напомним, авария случилась вечером 27 ноября на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" возле поселка Тельма в Усольском районе. К счастью, ребята отделались лишь испугом и ушибами - 10 подростков отвезли в больницу, остальные в порядке. Водителю автобуса тоже понадобилась помощь медиков.

- По предварительным данным, водитель машины "Тойота Премио" не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в автобус, - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. - Проводится доследственная проверка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Следователи допрашивают очевидцев и пострадавших, изучают документы, связанные с перевозкой кадетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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