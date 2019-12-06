2019-12-06T10:21:03+03:00
Происшествия

Не смог ухватиться за доску: пенсионер утонул, провалившись под лед в селе Олонки

Мужчину пытался спасти случайный прохожий
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Не смог ухватиться за доску: пенсионер утонул, провалившись под лед в селе ОлонкиНе смог ухватиться за доску: пенсионер утонул, провалившись под лед в селе Олонки
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Трагедией закончился поход за водой на реку Ангара для 67-летнего жителя села Олонки. Отойдя от берега на 4 метра, мужчина провалился еще под неокрепший лед. На помощь ему поспешил случайный очевидец. Он подавал тонущему доску, но обессилевший мужчина уже не смог за нее ухватиться и вскоре скрылся под водой. Спустя несколько часов тело погибшего из полыньи подняли сотрудники пожарно-спасательной службы.

- Еще раз напоминаем жителям региона о том, что выход и выезд на лед вне пеших ледовых переходов и переправ – смертельно опасно, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Тем временем, спасатели продолжают патрулировать и обследовать опасные места возможного выхода и выезда на лед в Приангарье. Также выставляются запрещающие знаки и спасательные посты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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