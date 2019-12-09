Поиски 19-летнего парня из Свирска закончились трагедией

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-09T11:47:27+03:00

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В Свирске закончены поиски 19-летнего парня, который пропал без вести еще 6 декабря. Пропавшего нашли мертвым на одной из улиц города. Как сообщил «КП-Иркутск» источник в правоохранительных органах, по предварительной версии, парень замерз. Точная причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы.

Напомним, в день пропажи, сибиряк ушел из квартиры, в которой он отдыхал вместе с друзьями. При этом, в постах, которые были опубликованы в соцсетях, сообщалось, что юноша вышел, даже не надев верхнюю одежду и обувь. Сейчас выясняются все подробности трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU