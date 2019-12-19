2019-12-19T04:43:59+03:00
Общество

Не пустили в командировку: иркутянин погасил кредит в 1.5 млн. рублей чтобы улететь заграницу

Сейчас ограничения на выезд сняты
Мария КНЯЗЕВА
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Не пустили в командировку: иркутянин погасил кредит в 1.5 млн. рублей чтобы улететь заграницуНе пустили в командировку: иркутянин погасил кредит в 1.5 млн. рублей чтобы улететь заграницуФото: Лия МУРАДЬЯН
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Предупреждали несколько раз. Судебные приставы отправляли уведомления о необходимости исполнить долговые обязательства. Но все усилия были тщетны. Однако, рычаг давления был найден идеальный. Работа задолжавшего иркутянина связана с частыми выездами заграницу, так должника ограничили в праве выезда из страны.

- Данная мера возымела свое действие, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. - Гражданин оплатил долг по кредитному договору и расходы по уплате третейского сбора за рассмотрение требований имущественного характера в размере 1.5 млн. рублей, чтобы беспрепятственно выезжать за пределы Российской Федерации.

Сейчас все ограничения сняты – деньги уже переведены взыскателю - мужчина может спокойно отправляться в командировку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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