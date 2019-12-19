2019-12-19T07:46:05+03:00
Общество

Директор фирмы из Ангарска вернет государству 23 миллиона рублей за неуплату налогов

Бизнес-вумен вносила подложные сведения в бухгалтерскую отчетность
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Директор фирмы из Ангарска вернет государству 23 миллиона рублей за неуплату налоговДиректор фирмы из Ангарска вернет государству 23 миллиона рублей за неуплату налоговФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Бизнес-леди из Ангарска угодила на скамью подсудимых после того, как вскрылись ее махинации с неуплатой налогов. Фирма, которой руководила женщина, продавала оптом отходы и металлолом. Два года подряд, с 2016 по 2018 годы, директор передавала бухгалтеру фирмы договоры, счет-фактуры и иные документы, в которых содержались ложные сведения о поставках товаров.

- Фиктивные данные вносились в бухгалтерский учет, а затем и в налоговые декларации, которые в дальнейшем генеральный директор фирмы направляла в налоговые органы, - рассказали в пресс-службе Ангарского городского суда. – Тем самым, государству был причинен крупный ущерб.

В суде женщина во всем созналась, полностью признала свою вину. Пока расследовалось уголовное дело, она добровольно частично возместила ущерб. Суд посчитал эти действия смягчающими обстоятельствами и приговорил директора фирмы к двум годам лишения свободы условно. И хотя бизнес-леди не угодила за решетку, ей придется полностью возмещать ущерб, причиненный государству.

- Суд удовлетворил гражданский иск прокурора Иркутской области в интересах Российской Федерации. С осужденной взыскано в доход федерального бюджета более 23 миллионов рублей, - подытожили в суде.

Читайте также:

Привезя заказ, таксист из Иркутска списал со счета пенсионерки 7 тысяч рублей вместо 900 (Подробности)

Пришли мне свои фото в голом виде: сибиряка осудили за интимную переписку с подростком (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продажу алкоголя ограничат с 20 декабря по 7 января в Иркутске
Футболист из Братска Федор Кудряшов покинул ФК «Сочи»
«Зачем Вам женская косметика?»: мужчину, ограбившего квартиру, поймали в Иркутской области
Игорь Кобзев вручил государственные награды жителям Иркутской области
Чей снеговик круче: в Усть-Илимске из снега слепили танк, а в Ангарске – символ 2020 года
ДТП в Иркутске: женщина попала под колеса трамвая в центре города
Мужчина из Бурятии отсудил у обидчика 300 тысяч рублей за потерянное зрение
Сергей Сокол и Игорь Кобзев договорились о взаимодействии Заксобрания и регионального правительства
Квартира загорелась в шестиэтажном доме в переулке Пограничный в Иркутске
Директор фирмы из Ангарска вернет государству 23 миллиона рублей за неуплату налогов
Круглый стол «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Ангарчанин потерял больше 300 тысяч рублей при покупке Lexus через интернет
Не пустили в командировку: иркутянин погасил кредит в 1.5 млн. рублей чтобы улететь заграницу
Решим за 5 000 руб.: лжесотрудник пожнадзора вымогал деньги у предпринимателя в Иркутской области
Изъяты 39 свертков с наркотиками: двух иркутян задержали в Сочи
Прогноз погоды на 19 декабря в Иркутске: днем до -13 градусов
Безопасности для: аварийные деревянные дома сносят в Иркутске
Не платишь алименты - в колонию: горе-мамаша из Черемхова проведет там 9 месяцев
Глава села в Куйтунском районе незаконно выписала себе пенсию в трехкратном размере
Привезя заказ, таксист из Иркутска списал со счета пенсионерки 7 тысяч рублей вместо 900
Научный десант ученых ИГУ провел лекции и мастер-классы в Тункинской долине
Нарочно не придумаешь: курьер по доставке суши оставил машину с ключами у подъезда, а ее угнали, чтобы доехать до бара
"Таинственные сущности" из древней легенды: сибиряки опознали на фото "дух" убитого казака и его жены