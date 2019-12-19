Директор фирмы из Ангарска вернет государству 23 миллиона рублей за неуплату налогов

СЕГОДНЯ 07:46 2019-12-19T07:46:05+03:00

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Бизнес-леди из Ангарска угодила на скамью подсудимых после того, как вскрылись ее махинации с неуплатой налогов. Фирма, которой руководила женщина, продавала оптом отходы и металлолом. Два года подряд, с 2016 по 2018 годы, директор передавала бухгалтеру фирмы договоры, счет-фактуры и иные документы, в которых содержались ложные сведения о поставках товаров.

- Фиктивные данные вносились в бухгалтерский учет, а затем и в налоговые декларации, которые в дальнейшем генеральный директор фирмы направляла в налоговые органы, - рассказали в пресс-службе Ангарского городского суда. – Тем самым, государству был причинен крупный ущерб.

В суде женщина во всем созналась, полностью признала свою вину. Пока расследовалось уголовное дело, она добровольно частично возместила ущерб. Суд посчитал эти действия смягчающими обстоятельствами и приговорил директора фирмы к двум годам лишения свободы условно. И хотя бизнес-леди не угодила за решетку, ей придется полностью возмещать ущерб, причиненный государству.

- Суд удовлетворил гражданский иск прокурора Иркутской области в интересах Российской Федерации. С осужденной взыскано в доход федерального бюджета более 23 миллионов рублей, - подытожили в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU