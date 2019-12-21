2019-12-21T12:30:13+03:00
Происшествия

Иркутянка организовала наркопритон в своей квартире на улице Александра Невского

Ей грозит до четырех лет лишения свободы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутянка организовала наркопритон в своей квартире на улице Александра НевскогоИркутянка организовала наркопритон в своей квартире на улице Александра НевскогоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередной наркопритон удалось накрыть иркутским полицейским. Оказалось, что организовала его 43-летняя ранее судимая женщина. Причем, для этого она предоставляла также неоднократно судимым наркоманам свою собственную квартиру, в доме по улице Александра Невского. Там они и употребляли запрещенные вещества.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Женщине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Добавим, что в этом году, полицейские накрыли в Иркутской области уже 26 наркопритонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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