Электроснабжение восстановлено в населенных пунктах в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-30T07:34:09+03:00

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Подача электроэнергии восстановлена в двух населенных пунктах и СНТ в Иркутской области 30 декабря. Напомним, авария на сетях произошла утром в д. Старая Ясачная Усольского района и СНТ «Нефтехимик» Ангарского района около семи утра. «Без света» сидели жители 197 домов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Тяжелее всех в этой ситуации пришлось жителям микрорайона Сергиев Посад в поселке Маркова. Там электричество пропало вечером 29 декабря в 147 домов. Притом, что на улице в это время было около -26 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU