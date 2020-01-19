Трактор врезался в локомотив на переезде в Иркутской области: пострадал водитель
ДТП на железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном на подъездных путях участка Черемхово-Новохромцовская, произошло днем, 18 января. Там столкнулись трактор и локомотив, который следовал через переезд.
- Водитель трактора получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ВСЖД. – Причиной ДТП стало грубое нарушение водителем трактора правил дорожного движения. На график движения поездов ДТП не повлияло.
Все причины происшествия сейчас выясняет комиссия Восточно-Сибирской железной дороги, которая работает на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU