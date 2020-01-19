2020-01-19T07:28:07+03:00
Происшествия

Трактор врезался в локомотив на переезде в Иркутской области: пострадал водитель

Авария произошла в Черемховском районе
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трактор врезался в локомотив на переезде в Иркутской области: пострадал водительТрактор врезался в локомотив на переезде в Иркутской области: пострадал водительФото: Михаил ФРОЛОВ
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ДТП на железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном на подъездных путях участка Черемхово-Новохромцовская, произошло днем, 18 января. Там столкнулись трактор и локомотив, который следовал через переезд.

- Водитель трактора получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ВСЖД. – Причиной ДТП стало грубое нарушение водителем трактора правил дорожного движения. На график движения поездов ДТП не повлияло.

Все причины происшествия сейчас выясняет комиссия Восточно-Сибирской железной дороги, которая работает на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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