Доследственная проверка начата по факту схода вагонов грузового поезда в Мегете
ЧП произошло на Восточно-сибирской железной дороге на станции Мегет 28 января в 13.27 по местному времени. С рельсов сошли 30 вагонов, груженных углем. На месте работают аварийные бригады, идет восстановление пути. К работе приступили и следователи.
- Начата доследственная проверка по факту схода вагонов грузового поезда, - сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ. – Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Известно, что в результате ЧП жертв и пострадавших нет. Однако движение поездов затруднено, что может вызвать опоздание пассажирских составов. О причине происшествия не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU