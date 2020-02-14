В День Влюбленных дикобразу Чушику подарили невесту Елочку
У дикобраза Чушика сегодня настоящий праздник. Видимо, работники Иркутского зоопарка решили, что пора и ему обзаводиться семьей. Для этого в День всех влюбленных ему подарили необычный подарок – невесту Елочку.
- Пока Елочка совсем малышка. Ей только 3,5 месяца. Поэтому переехать к будущему мужу она не может - нужно подрасти, - рассказали «Комсомолке» работники зоопарка. – Сейчас Чушик живет на Фортуне, а Елочка – в Доме природы на улице Байкальской.
Ждать встречи возлюбленным придется долго. Они смогут увидеться только ближе к лету. Но Елочка уже начала готовится к переезду: успешно прошла карантин и полностью освоилась на новом месте. Сейчас она живет вместе с морскими свинками.
- Ее привезли к нам по обмену из Свердловской области, - рассказывают работники. – Так получилось, что у нас оказались два мужчины. Надо было искать невесту.
С нетерпением ждем воссоединения двух сердец. Тем более, что Чушик – завидный жених. Летом он станет новоселом. Дикобраз переедет в просторный уличный вольер, где будет ждать свою будущую жену.
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