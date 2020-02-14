В День Влюбленных дикобразу Чушику подарили невесту Елочку

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:11:22+03:00

Изменить размер текста: A A

У дикобраза Чушика сегодня настоящий праздник. Видимо, работники Иркутского зоопарка решили, что пора и ему обзаводиться семьей. Для этого в День всех влюбленных ему подарили необычный подарок – невесту Елочку.

- Пока Елочка совсем малышка. Ей только 3,5 месяца. Поэтому переехать к будущему мужу она не может - нужно подрасти, - рассказали «Комсомолке» работники зоопарка. – Сейчас Чушик живет на Фортуне, а Елочка – в Доме природы на улице Байкальской.

Ждать встречи возлюбленным придется долго. Они смогут увидеться только ближе к лету. Но Елочка уже начала готовится к переезду: успешно прошла карантин и полностью освоилась на новом месте. Сейчас она живет вместе с морскими свинками.

- Ее привезли к нам по обмену из Свердловской области, - рассказывают работники. – Так получилось, что у нас оказались два мужчины. Надо было искать невесту.

С нетерпением ждем воссоединения двух сердец. Тем более, что Чушик – завидный жених. Летом он станет новоселом. Дикобраз переедет в просторный уличный вольер, где будет ждать свою будущую жену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вырастила себе мужчину»: рысь Алена дождалась своего возлюбленного в зоопарке Иркутска (подробности)

Новобрачные обживаются: молодоженам-рысям в Сибирском зоопарке нужен диван (подробности)

Страстный ревнивец: в канун Дня всех влюбленных нильский крылан Мыша обрела пару (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU