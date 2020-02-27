Повесил бутсы на гвоздь: футболист иркутского «Зенита» Алексей Ющук завершил карьеру

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:51:29+03:00

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Один из старожилов и лидеров иркутского футбольного клуба «Зенит» Алексей Ющук решил завершить свою спортивную карьеру. О решении 33-летнего полузащитника повесить бутсы на гвоздь, сообщили в официальной группе «Зенита» в соцсетях.

Напомним, Алексей Ющук является воспитанником иркутского футбола, и всю карьеру отыграл в родном городе. Леня, как прозвали Ющука болельщики, выступал за иркутские команды "Звезда", "Радиан-Байкал", "Байкал", "Зенит". Первый матч за иркутскую "Звезду" провел 20 мая 2005 года, против прокопьевского "Шахтера" (тогда иркутская команда выиграла 4:0). Также преданные болельщики помнят два его самых знаменитых гола.1 июня 2015 года, на выезде, Алексей забил победный мяч в ворота «Смены». Тогда "Байкал" выиграл со счетом 1:0 и завоевал право выступать в ФНЛ. Ну и конечно, памятен победный мяч в августе 2015-го, в Кубке России против «Томи», когда при счете 2:2 Алексей Ющук вывел иркутян в 1/16 финала турнира.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о трудном финансовом положении футболистов иркутского «Зенита», которые из-за отсутствия зарплаты вынуждены подрабатывать таксистами.

ДОСЬЕ «КП

Алексей Ющук

Родился 10 февраля 1987 года в Иркутске

Воспитанник иркутского футбола, первый тренер - С.В.Поляков.

Достижения: чемпион России среди юношей в составе сборной Сибири (тогда в чемпионской команде также играли Дмитрий Пытлев и Владимир Гранат).

Всего в матчах первенства и кубка России провел 240 матчей, в которых забил 18 мячей.

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ИСТОЧНИК KP.RU