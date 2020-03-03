Сборная Сомали увидит Байкал

3 Март 2020 2020-03-03T07:01:04+03:00

Команды-участницы чемпионата мира по хоккею с мячом отправились в Листвянку

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Ну, какой турист, приезжающий в Иркутск, не мечтает побывать на Байкале. Вот и сборные-участницы чемпионата мира по хоккею с мячом 2020, в перерывах между матчами решили проскочить в Листвянку, чтобы увидеть самое глубокое озеро на планете. Все-таки многие игроки оказались в Сибири впервые. Итак, первыми на Байкал, еще 1 марта рванули хоккеисты сборной Латвии. Спортсмены погуляли по прозрачному льду и сделали фото на память с ледовыми скульптурами.

Фото: официальный сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020

А утром 3 марта в Листвянку поехали еще три команды. Это сборные Чехии, Японии и Сомали. Кстати, сомалийцы, которых иркутские болельщики на турнире поддерживают едва ли не больше всего, свое выступление на чемпионате мира уже завершили, проиграв все четыре матча в группе, и не забив ни одного мяча.

- Вечером, 3 марта, хоккеисты практически всех команд-участниц посетят четвертьфинальный матч чемпионата России «Байкал-Энергия» – «Водник», который пройдет на стадионе «Труд», - отмечается на официальном сайте чемпионата мира. - Некоторые даже попросили подарить им майки иркутской команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU