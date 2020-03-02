Фальшивые билеты на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 начали продавать мошенники

До старта продаж билетов на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске (группа А) еще больше недели, а мошенники уже начали наживаться на доверчивых болельщиках. Так, на днях аферисты создали в интернете красиво оформленный сайт, посвященный мировому форуму по бенди, и как ни в чем не бывало, предлагают фанатам забронировать и купить билет на любую игру ЧМ-2020. Сайт скромно именует себя «консьерж-сервисом по оказанию услуг по подбору, бронированию и доставке билетов». Так вот, организаторы турнира предупреждают: это мошенники!

- Этот сайт не имеет никакого отношения к организаторам соревнований, - сообщили в дирекции по проведению чемпионата мира. - Купить электронный билет можно будет только на официальном сайте чемпионата – www.baikal-bandy.ru.

Еще раз напоминаем, что официальный продажа билетов на игры, которые пройдут с 29 марта по 5 апреля в новом ледовом дворце «Байкал» начнется с 10 марта 2020-го. Цена станет известна позднее. Так что, будьте внимательнее. Добавим, что вход на матчи чемпионата мира в группе В, которые начались 1 марта - свободный.

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