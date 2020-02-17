Стало известно, когда начнется продажа билетов на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

Внимание, болельщики! Наконец, стало известно, когда в продажу поступят билеты на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе А. Напомним, главные матчи года по бенди среди сильнейших сборных состоятся с 29 марта по 5 апреля в новеньком ледовом дворце «Байкал», строительство которого выходит на финишную прямую в Иркутске.

- Продажу билетов на игры группы А начнем 10 марта, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» руководитель дирекции по подготовке и проведению турнира Владимир Матиенко. – Купить билеты можно будет как в электронном виде на официальном сайте чемпионата мира 2020, так и в бумажном, в кассе западной трибуны стадиона «Труд». Какая будет цена? Стоимость будет зависеть от статуса матча и категории выбранного места на трибуне. Понятно, что билет на матч Россия-Швеция будет дороже, а например на игру сборной Норвегии или Эстонии дешевле.

Наш новый ледовый дворец почти готов. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Напомним, совсем недавно стало известно расписание матчей в группе А. Церемония открытия чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 пройдет 29 марта в 19.00. Сразу после нее, в 19.30 на лед выйдет сборная России, которая скрестит клюшки с командой Финляндии. Ну а перед этим состоятся три игры. В 09.00 сыграют Норвегия и Германия, в 12.00 – США и Эстония, а в 15.00: Швеция и Казахстан.

Что касается турнира в группе В, то эти соревнования пройдут с 1 по 6 марта на иркутских стадионах «Труд», «Рекорд», «Зенит», а также на шелеховском «Строителе» Вход на матчи будет бесплатным.

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