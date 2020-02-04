Сборная Китая не приедет на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске из-за коронавируса

Переверстывать календарь чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В придется организаторам мирового первенства, которое с 1 по 6 марта пройдет в Иркутске. Все дело в том, что сборная Китая не сможет принять участие в турнире. Причина, как не сложно догадаться – вспышка коронавируса в Поднебесной из-за которого уже погибли 425 человек.

- Действительно, из-за коронавируса, команду Китая на чемпионат мира болельщики не увидят, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» руководитель дирекции по подготовке к ЧМ Владимир Матиенко. – Отмечу, что сборной КНР уже были куплены билеты в Иркутск на 27 февраля. Но так как рейсы приостановлены добраться до России хоккеисты уже не смогут. Деньги за купленные билеты нам уже пообещали вернуть.

Теперь организаторам придется корректировать календарь чемпионата мира в группе В, который был сверстан еще в середине января. Напомним, что в этой части чемпионата будут соревноваться теперь уже 11 команд, которые пока недостаточно сильны для того, чтобы выступать в группе А с такими гигантами как Швеция, Финляндия и Россия. Это команды из Сомали, Монголии, Венгрии, Швейцарии, Великобритании, Латвии, Словакии, Японии, Украины, Чехии, Нидерландов. Встречи в группе В пройдут на 4 стадионах: "Труде", "Рекорде", "Зените" и шелеховском "Строителе".

Что касается сильнейшей группы А, то здесь турнир пройдет с 29 марта по 5 апреля на новенькой крытой ледовой арене «Байкал», строительство которой подходит к концу в Иркутске. Календарь игр организаторы обещают опубликовать уже 5 февраля. Тогда мы и узнаем даты матчей сборной России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В, который пройдет в Иркутске, опубликовано (Подробности)

Где пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: путеводитель по стадионам (Подробности)