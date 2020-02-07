Расписание матчей чемпионата мира по хоккею с мячом 2020: где смотреть игры сборных России, Швеции, Финляндии

Дождались! Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске среди команд группы А. Напомним, все игры пройдут с 29 марта по 5 апреля в новеньком ледовом дворце «Байкал», строительство которого подходит к концу.

Итак, церемония открытия чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 пройдет 29 марта в 19.00. Сразу после нее, в 19.30 на лед выйдет сборная России, которая, в соответствии с расписанием матчей, скрестит клюшки с командой Финляндии. Ну а перед этим состоятся три игры. В 09.00 сыграют Норвегия и Германия, в 12.00 – США и Эстония, а в 15.00: Швеция и Казахстан. Четверьтфиналы запланированы на 3 апреля, полуфиналы – на 4 апреля. Матч за третье место и финальная встреча состоятся 5 апреля, как и церемония закрытия чемпионата.

- Приглашаем всех на новую ледовую арену – отметил руководитель дирекции по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске Владимир Матиенко.

Напомним, что ранее было опубликовано расписание матчей чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В. Правда, его предстоит немного корректировать из-за того, что в турнире не сможет участвовать сборная Китая, которая не приедет из-за вспышки коронавируса. В этой части чемпионата будут соревноваться теперь уже 11 команд, которые пока недостаточно сильны для того, чтобы выступать в группе А. Игры пройдут с 1 по 6 марта. Мы их обязательно посетим. Но главное для нас - расписание матчей чемпионата мира по хоккею с мячом 2020. Ждем битв сильнейших!

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