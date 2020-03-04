Forbes включил КБЖД в список самых красивых железнодорожных маршрутов планеты

4 Март 2020 2020-03-04T05:05:47+03:00

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В новый рейтинг лучших маршрутов на железной дороге Forbes вошли восемь со всего мира. Как написали сотрудники журнала, обойти путешествия на железной дороге стороной они не смогли из-за «невероятной красоты пейзажи», отметив также, что такие путешествия не только прекрасны, но и экологичны.

В список маршрутов, обязательных к просмотру, вошли Вест-Хайлендская линия железной дороги в Шотландии, Земмерингская железная дорога в Австрии, Дарджилинг-Гималайская железная дорога в Индии, путь от Токио до Осаки в Японии, из Аделаиды до Дарвина в Австралии, соединяющий Швейцарию и Италию «Бернина экспресс», «Ледниковый экспресс» в Швейцарии, Фломская железная дорога в Норвегии и Кругобайкальская железная дорога в России.

Это не удивительно, ведь когда путешествуешь по КБЖД из окна поезда открывается потрясающий. Путешественники любуются красотой Байкала – самого глубокого озера планеты, кроме того одного из самых больших в мире пресноводных. Во время маршрута поезд делает остановки для непродолжительных прогулок по берегу, селфи.

«Маршрут чисто туристический, здесь проводят экскурсии», - пишет Forbes. – «Летом и осенью по маршруту ходит ретро-поезд с настоящим паровозом».

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ИСТОЧНИК KP.RU