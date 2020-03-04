2020-03-04T05:05:47+03:00
Общество

Forbes включил КБЖД в список самых красивых железнодорожных маршрутов планеты

КБЖД в одном рейтинге с дорогами Шотландии, Швейцарии, Австрии
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Байкал прекрасен в любое время годаБайкал прекрасен в любое время годаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В новый рейтинг лучших маршрутов на железной дороге Forbes вошли восемь со всего мира. Как написали сотрудники журнала, обойти путешествия на железной дороге стороной они не смогли из-за «невероятной красоты пейзажи», отметив также, что такие путешествия не только прекрасны, но и экологичны.

В список маршрутов, обязательных к просмотру, вошли Вест-Хайлендская линия железной дороги в Шотландии, Земмерингская железная дорога в Австрии, Дарджилинг-Гималайская железная дорога в Индии, путь от Токио до Осаки в Японии, из Аделаиды до Дарвина в Австралии, соединяющий Швейцарию и Италию «Бернина экспресс», «Ледниковый экспресс» в Швейцарии, Фломская железная дорога в Норвегии и Кругобайкальская железная дорога в России.

Это не удивительно, ведь когда путешествуешь по КБЖД из окна поезда открывается потрясающий. Путешественники любуются красотой Байкала – самого глубокого озера планеты, кроме того одного из самых больших в мире пресноводных. Во время маршрута поезд делает остановки для непродолжительных прогулок по берегу, селфи.

«Маршрут чисто туристический, здесь проводят экскурсии», - пишет Forbes. – «Летом и осенью по маршруту ходит ретро-поезд с настоящим паровозом».

Читайте также:

Сборная Сомали увидит Байкал. Команды-участницы чемпионата мира по хоккею с мячом отправились в Листвянку (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Удирал на тракторе: фермеры пытались задержать разбойника в Иркутской области
Из-за шума в Иркутске закрыли алкогольный магазин
В Бурятии будут судить жителя Москвы, «заминировавшего» самолет
Сборная Монголии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
ТПП Восточной Сибири провела онлайн-обучение для экспертов из 30 регионов России
Лечиться от туберкулеза заставили иркутянина
Forbes включил КБЖД в список самых красивых железнодорожных маршрутов планеты
Вместо видеокамеры – резаная бумага: мошенники обманули сразу четверых ангарчан
Сирены экстренного оповещения проверят 6 марта в Иркутске
В ДТП с перевернувшимся автомобилем на Байкальском тракте пострадало 4 человека
Пьяный 17-летний подросток из Иркутской области угнал машину у родителей и разбил ее вдребезги