2020-03-09T17:57:02+03:00
Общество

Сбылась мечта: бывшая жена футболиста Андрея Аршавина побывала на Байкале

Так Юлия Барановская вместе с детьми решила отметить 8 марта
Анна ПОПОВА
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Сбылась мечта: бывшая жена футболиста Андрея Аршавина побывала на Байкале. Фото: соцсетиСбылась мечта: бывшая жена футболиста Андрея Аршавина побывала на Байкале. Фото: соцсети
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Озеро Байкал становится настоящим центром притяжения для российских знаменитостей. Буквально недавно на отдых у берегов Священного озера приехала Елена Темникова, а теперь компанию ей составила бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, а ныне известная телеведущая Юлия Барановская. Небольшие видеозаписи, на которых девушка показывает, как она отдыхает на Байкале со своими детьми, появились у нее на официальной странице в Инстаграме.

- Мы на Байкале - сбылась мечта, всех с праздником 8 марта! - написала под одной из записей Юлия Барановская, - Мы с детьми здесь очень счастливы, чего и вам желаем!

На другом видео телеведущая катается с горки на Ольхоне, используя вместо санок...шубу. Но, если верить ее комментарию, предмет одежды от этого нисколько не пострадал. Ну а нам остается только пожелать Юлии Барановской хорошо провести время у берегов Байкала.

Сбылась мечта: бывшая жена футболиста Андрея Аршавина побывала на Байкале. Видео: соцсети.Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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