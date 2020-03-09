Сбылась мечта: бывшая жена футболиста Андрея Аршавина побывала на Байкале
Озеро Байкал становится настоящим центром притяжения для российских знаменитостей. Буквально недавно на отдых у берегов Священного озера приехала Елена Темникова, а теперь компанию ей составила бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, а ныне известная телеведущая Юлия Барановская. Небольшие видеозаписи, на которых девушка показывает, как она отдыхает на Байкале со своими детьми, появились у нее на официальной странице в Инстаграме.
- Мы на Байкале - сбылась мечта, всех с праздником 8 марта! - написала под одной из записей Юлия Барановская, - Мы с детьми здесь очень счастливы, чего и вам желаем!
На другом видео телеведущая катается с горки на Ольхоне, используя вместо санок...шубу. Но, если верить ее комментарию, предмет одежды от этого нисколько не пострадал. Ну а нам остается только пожелать Юлии Барановской хорошо провести время у берегов Байкала.
Сбылась мечта: бывшая жена футболиста Андрея Аршавина побывала на Байкале. Видео: соцсети.Предоставлено "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU