Миллион масок и миллион респираторов привезут в Иркутскую область

25 Март 2020 2020-03-25T03:32:51+03:00

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Средства индивидуальной защиты при пандемии коронавируса в мире – первое, что необходимо при посещении общественных мест. И в сложившейся обстановке их быстро раскупают.

«Миллион одноразовых медицинских масок и миллион масок респираторного типа закупит Иркутская область», - сообщил на своей странице в Инстаграм врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. – «Первая партия масок поступит в регион до 7 апреля, вторая - до 20-го».

И, как дополнил Игорь Кобзев, еще миллион масок пошьют в ГУФСИН России по Иркутской области. Их бесплатно раздадут пенсионерам и ветеранам.

Сейчас все медучреждения региона в состоянии повышенной готовности. Для медиков отдельно создан резерв - более 1,5 млн одноразовых медицинских масок, 24 тыс. много разовых масок, 2700 респираторов. Врачи также снабжены защитными костюмами, а в больницах есть запас средств для дезинфекции.

В Приангарье делается все возможное, чтобы не допустить коронавирус на территорию области. В аэропорту проверяют пассажиров рейсов из-за границы и из Москвы. Закрыты муниципальные учреждения культуры, школьникам продлили каникулы, студенты обучаются дистанционно. Накануне в Иркутске закрылся и первый коммерческий кинотеатр.

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ИСТОЧНИК KP.RU