2020-04-06T12:21:29+03:00
Общество

Иркутяне выстраиваются в очередь за медицинскими масками

Следующая партия поступит в муниципальные аптеки 7 апреля
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутяне выстраиваются в очередь за медицинскими маскамиИркутяне выстраиваются в очередь за медицинскими маскамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Дефицитный товар. Только по 5 в одни руки. Именно так сейчас продают медицинские маски в муниципальных аптеках Иркутска. Партия средств защиты поступила 6 апреля. В продаже пока 30 тысяч штук.

«Следующая партия в аптеки поступит уже завтра, 7 апреля», - сообщили в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения администрации города.

Стоит отметить, что маски сейчас будут востребованы как никогда, ведь накануне региональные власти опубликовали список предприятий и организаций, сотрудникам которых разрешено работать во время режима самоизоляции.

Так что если не хотите стоять в очереди в аптеку лучше сшить многоразовые защитные маски самим или найти того, кто умеет их шить. Напомним, что сегодня, 6 апреля, региональные власти сообщили о том, что в Иркутске умер 62-летний мужчина, у которого был официально подтвержден коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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