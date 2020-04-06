2020-04-06T12:18:24+03:00
Общество

Проезд по улице Свердлова ограничат в Иркутске

Там проведут работы на теплосети
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проезд по улице Свердлова ограничат в ИркутскеПроезд по улице Свердлова ограничат в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! С 10:00 8 апреля до 21:00 20 апреля ограничат движение для автомобилей по правой стороне проезжей части улицы Свердлова – по направлению движения от улицы Каландаришвили до улицы Сухэ-Батора.

Как пояснили в пресс-службе «Иркутскэнерго» ограничения для движения транспорта связаны с тем, что в районе дома № 36 по улице Свердлова, рабочие будут проводить земляные работы по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонтно-восстановительных работ.

Поэтому водителям рекомендуют быть аккуратнее и заранее выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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