6 Апр 2020 2020-04-06T12:18:24+03:00

Проезд по улице Свердлова ограничат в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Там проведут работы на теплосети

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Внимание, автомобилисты! С 10:00 8 апреля до 21:00 20 апреля ограничат движение для автомобилей по правой стороне проезжей части улицы Свердлова – по направлению движения от улицы Каландаришвили до улицы Сухэ-Батора.

Как пояснили в пресс-службе «Иркутскэнерго» ограничения для движения транспорта связаны с тем, что в районе дома № 36 по улице Свердлова, рабочие будут проводить земляные работы по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонтно-восстановительных работ.

Поэтому водителям рекомендуют быть аккуратнее и заранее выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU