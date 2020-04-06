Проезд по улице Свердлова ограничат в Иркутске
Внимание, автомобилисты! С 10:00 8 апреля до 21:00 20 апреля ограничат движение для автомобилей по правой стороне проезжей части улицы Свердлова – по направлению движения от улицы Каландаришвили до улицы Сухэ-Батора.
Как пояснили в пресс-службе «Иркутскэнерго» ограничения для движения транспорта связаны с тем, что в районе дома № 36 по улице Свердлова, рабочие будут проводить земляные работы по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонтно-восстановительных работ.
Поэтому водителям рекомендуют быть аккуратнее и заранее выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU