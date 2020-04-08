Музей «Тальцы» запустил виртуальные экскурсии

8 Апр 2020 2020-04-08T06:56:45+03:00

Посмотреть видеоролики можно на официальных страницах музея в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Учреждения культуры в Иркутской области из-за сложившейся ситуации с распространением в мире коронавируса закрыли свои двери еще 20 марта. Без культурных выходов иркутяне затосковали. Чтобы поддержать земляков архитектурно-этнографический музей «Тальцы» запустил серию виртуальных экскурсии.

«Сотрудники подготовили более десяти роликов об экспонатах музея и выкладывают их на официальных страницах учреждения в социальных сетях: Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В социальных сетях доступны для просмотра уже три видеоролика – «История создания музея», «Тофаларский сектор» и «Эвенкийское стойбище». Стоит отметить, что онлайн-прогулки по музею пришлись по душе иркутянам, ссылками сибиряки делятся друг с другом, делают репосты.

Также сотрудники музея решили провести два конкурса в Сети - поделок «Пасхальные чудеса» и рисунков, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне «И помнит мир спасенный». Присылать фотографии нужно на электронную почту музея.

Читайте также:

Онлайн-марафон балетов запускает Иркутский музыкальный театр. Транслировать спектакли будут на Youtube-канале (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU