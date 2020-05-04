Количество заразившихся коронавирусом в Бурятии достигло 407 человек

4 Май 2020 2020-05-04T08:25:50+03:00

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В Бурятии стремительно увеличивается число больных коронавирусом. Еще вчера там было зарегистрировано 373 случая, а уже сегодня, 4 мая, эта цифра выросла до 407. За сутки Covid-19 был выявлен еще у 34 жителей Бурятии. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики.

- Из 34 новых случаев коронавируса в Бурятии три зараженных человека приехали из других регионов, 18 человек – из числа контактных в Кижингинском районе, 13 человек – контактные с другими ранее выявленными зараженными, - отметили в минздраве. республики

В больницах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 221 человек, из них 19 детей. У трех детей с подтверждённым диагнозом еще обнаружена пневмония. Среди больных 11 человек находится в реанимации в тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении находится 77 человек, из них 63 больных отправлены в пансионат для пребывания пациентов с новой коронавирусной инфекцией с легким течением.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 105 человек, в том числе трое за прошедшие сутки. Умерло за все время регистрации инфекции четыре жителя Бурятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU