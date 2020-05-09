Первый случай заражения коронавирусом выявили в Киренске

9 Май 2020 2020-05-09T09:46:54+03:00

Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на 9 мая в регионе такой диагноз уже был поставлен 289 раз. Из них под присмотром врачей сейчас 205. Прирост за сутки – плюс 18 больных.

Есть, конечно, и хорошие новости справиться с болезнью удалось уже 78 сибирякам. За минувшие сутки из больницы выписали только одного человека. Шестеро с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье скончались.

Как растет количество заболевших, так и на карте области прибавляются населенные пункты, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19. Сегодня, 9 мая, оперативный штаб по коронавирусу сообщил, что первый случай инфицирования подтвердился в городе Киренск. Заразившийся приехал из Усть-Кутского района. Пока это единственный заболевший в этом городе. В общей сложности, коронавирус уже фиксировали в 19 территориях региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU