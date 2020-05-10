Индекс самоизоляции в Иркутске 10 мая составил 2,9 балла

10 Май 2020 2020-05-10T14:06:18+03:00

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В Иркутской области до 11 мая включительно продлен режим самоизоляции, однако соблюдают его далеко не все. Иркутяне уже давно перестали сидеть дома и выходить из квартир только по необходимости. По городу вовсю гуляют молодые парочки, мамочки с детьми, компании друзей.

На вечер 10 мая индекс самоизоляции в Иркутске, согласно сервису Яндекс.Карты, составил 2,9 балла. Днем показатель был еще ниже – 2,6 балла. При этом, напомним, Иркутск продолжает лидировать по количеству больных коронавирусом в регионе. Только за последние сутки в областном центре было выявлено 20 случаев Covid-19, а общее число больных в Иркутске составило 214 человек. Большинство случаев заражения – контакты иркутян с больными коронавирусом, у которых болезнь проходит бессимптомно.

На третьем месте в Иркутской области по числу больных Covid-19 находится Ангарск. Там уровень самоизоляции сегодня такой же, как в Иркутске – 2,9 балла. Чуть повыше – 3,0 балла – уровень самоизоляции в Братске. Днем в этих городах индекс самоизоляции был 2,8 и 2,9 баллов соответственно.

Лучше режим самоизоляции соблюдают жители соседних Улан-Удэ и Читы. В Улан-Удэ индекс самоизоляции на данный момент составляет 3,4 балла, а в Чите – 3,5 баллов. А вот в Красноярске людей на улицах больше, чем в Иркутске – индекс самоизоляции там 10 мая равен 2,6 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU